Вдова Караченцова объяснила, почему выбрано Троекуровское кладбище

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, почему было выбрано Троекуровское кладбище для похорон супруга. Было еще предложено Ваганьковское, но на Троекуровском просторно. Звездные друзья и коллеги соболезнуют семье Караченцова

Как отметила Людмила Андреевна в беседе с РИА Новости, там много места и рядом будут лежать друзья Караченцова - "Наташа Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин". Она считает, что ему будет хорошо в такой компании.

Церемония прощания с Николаем Караченцовым состоится 29 октября в театре Ленком, где актер служил более сорока лет.