Ушел из жизни Николай Караченцов

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что актер Николай Караченцов ушел из жизни в возрасте 73 лет после долгой борьбы с тяжелым заболеванием. О кончине артиста рассказал его сын Андрей.

Как отмечает радиостанция "Говорит Москва", к настоящему моменту официального подтверждения информации о смерти Караченцова нет. Семейный врач отметила, что пока не располагает точными данными.

В феврале 2005 года актер попал в автомобильную аварию в Москве и получил тяжелую травму головы, после которой ему так и не удалось полностью. В ноябре прошлого года ноября прошлого года у Караченцова обнаружили злокачественную опухоль в легком.

Напомним, в течение почти сорока лет Николай Караченцов работал в театре "Ленком". Кроме того, он снимался в кино. Наиболее яркими его работами стали роли в картинах "Человек с бульвара Капуцинов", "Собака на сене", "Старший сын", "Белые росы" и других.