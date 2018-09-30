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"Я даже ложку не мог держать", Вахтанг Кикабидзе о борьбе раком
30 сентября 2018, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]
Сейчас многие артисты рассказывают о том, как им удалось справиться с онкологией. Болезнь, к сожалению, не щадит никого, а истории популярных людей о победах над раком, дает надежду многим больным. Известный актер Вахтанг Кикабидзе признался, что жив только благодаря своей жене. Много лет назад ему поставили страшный диагноз, который прозвучал как приговор.
«Меня как будто молотком снизу по черепу ударили. Я упал. Потерял ориентацию. Положили в больницу. Там ложку не мог держать, стоять не мог, падал все время. Начали делать анализы, оказалось, плохи дела, артерия не пропускает кровь. Привезли в Москву, там сказали, что у меня в голове большая гнойная киста, срочно сделали операцию. А во время операции врачи за кистой увидели опухоль», — рассказал Кикабидзе в программе «Однажды».
Опухоль оказалась злокачественной. Тогда, 37 лет назад, жители Тбилиси даже приходили прощаться с кумиром на порог его дома. Но жена актера не позволила хоронить живого актера, она свято верила, что сможет справиться с болезнью и больше года не отходила от постели любимого супруга. «Если бы не Ирина, меня бы и в живых сейчас не было. Всегда, когда у меня были критические ситуации, она была рядом, как скала», — признался актер.
Актеру удалось справиться с болезнью, сейчас он счастливо живет в своем доме в центре Тбилиси. И время от времени опровергает слухи то о его болезни, то о безвременной кончине, которые то и дело появляются в Сети.
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