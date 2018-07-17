Советский, российский актер театра, кино и ТВ, преподаватель, заслуженный артист России Владислав Жуковский умер сегодня в Красноярске на 75-м году жизни. Владислав Яковлевич долго болел.

"Это огромная потеря для культуры края, для всех красноярцев," - написал в соцсети бывший мэр Красноярска Петр Пимашков.

В Красноярском драматическом театре смерть актера назвали невосполнимой утратой.

У актера остались жена и двое детей. О времени и месте прощания с Жуковским сообщат позже.

В конце июня в Петербурге скончался актер Юрий Ароян, известный по ролям во многих отечественных сериалах, в том числе и "Улицы разбитых фонарей".