В минувшее воскресенье из жизни ушел актер театра и кино, сыгравший в огромном количестве сериалов. Речь идет об артисте Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова Леониде Неведомском.

Сотрудники театра выразили соболезнования родственникам актера, которому было 78 лет. К настоящему моменту данных о времени и месте прощания не поступало, передает "Росбалт".

Напомним, что Леонид Неведомский сыграл запоминающиеся роли в картинах "Синяя птица", "Цыган", "Приваловские миллионы", "Открытая книга". Кроме того, зрители полюбили его героев в сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Доярка из Хацапетовки" и других.