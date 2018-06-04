Ушел из жизни актер сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"
4 июня 2018, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]
В минувшее воскресенье из жизни ушел актер театра и кино, сыгравший в огромном количестве сериалов. Речь идет об артисте Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова Леониде Неведомском.
Сотрудники театра выразили соболезнования родственникам актера, которому было 78 лет. К настоящему моменту данных о времени и месте прощания не поступало, передает "Росбалт".
Напомним, что Леонид Неведомский сыграл запоминающиеся роли в картинах "Синяя птица", "Цыган", "Приваловские миллионы", "Открытая книга". Кроме того, зрители полюбили его героев в сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Доярка из Хацапетовки" и других.
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