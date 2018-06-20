Актер «Улиц разбитых фонарей» найден мертвым в одной из квартир Петербурга

В Петербурге скончался актер Юрий Ароян, известный по ролям во многих отечественных сериалах, в том числе и «Улицы разбитых фонарей». Ему было 67 лет. О кончине актера сообщили петербургские СМИ.

Тело Арояна найдено вчера вечером в его собственной квартире по Почтамтской улице в Санкт-Петебурге. Также сотрудники полиции обнаружили в его квартире оружие. Признаков насилия на теле актера не обнаружено. Сотрудники правоохранительных органов узнали от соседей, что в последнее время Ароян злоупотреблял алкоголем.

Юрий Ароян родился в Грузии. Играл в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», «По имени Барон», фильмах «Мой друг Иван Лапшин» и «Господин оформитель».

В этом месяце скончалась актриса Татьяна Малыщицкая, которая также снималась в «Улицах разбитых фонарей».