Актер «Улиц разбитых фонарей» найден мертвым в одной из квартир Петербурга
20 июня 2018, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]
В Петербурге скончался актер Юрий Ароян, известный по ролям во многих отечественных сериалах, в том числе и «Улицы разбитых фонарей». Ему было 67 лет. О кончине актера сообщили петербургские СМИ.
Тело Арояна найдено вчера вечером в его собственной квартире по Почтамтской улице в Санкт-Петебурге. Также сотрудники полиции обнаружили в его квартире оружие. Признаков насилия на теле актера не обнаружено. Сотрудники правоохранительных органов узнали от соседей, что в последнее время Ароян злоупотреблял алкоголем.
Юрий Ароян родился в Грузии. Играл в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», «По имени Барон», фильмах «Мой друг Иван Лапшин» и «Господин оформитель».
В этом месяце скончалась актриса Татьяна Малыщицкая, которая также снималась в «Улицах разбитых фонарей».
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