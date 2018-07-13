Солист The Rolling Stones послушал церковный хор в храме Василия Блаженного

Солист легендарной британской группы The Rolling Stones Мик Джаггер посетил храм Василия Блаженного. Всемирно известный артист прибыл в Россию, чтобы поддержать сборную Англии по футболу на ЧМ-2018.

В Москве Джаггер не терял времени зря – он решил посетить те достопримечательности, которые вызывали у него наибольший интерес.

Как сообщает ТАСС, артист захотел зайти в храм на Красной площади. Специально для фронтмена The Rolling Stones была организована экскурсия, в рамках которой он смог услышать церковный хор и сделать несколько фотографий со священнослужителями.