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Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» сыграет музыку для чемпионов

25 июня 2018, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» сыграет музыку для чемпионов
пресс-служба

Директор и генеральный продюсер Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония», Гаянэ Шиладжян рассказала Аргументам Недели о предстоящем выступлении оркестра перед четвертью финала Чемпионата мира в Сочи и о планах на новый сезон.

- Сейчас все внимание приковано к Чемпионату Мира по футболу, ваш оркестр принимает участие в мероприятиях Чемпионата?

- Оркестр «Русская филармония» выступит перед ¼ финала Чемпионата мира в Сочи. Концерты пройдут в Концертном зале Парка науки и искусства «Сириус». Мы везем для спортсменов и болельщиков 2 разные программы. 5 июля сыграем классику - «Штраус-Гала» - причем в этом концерте примут участие и талантливые дети из центра «Сириус». А к 6 июля мы приготовили специальную программу «We are the champions» в поддержку наших футболистов. В ней прозвучат легендарные советские песни о спорте, например, Футбольный марш Матвея Блантера, марш из к/ф «Вратарь» Исаака Дунаевского, любимые песни Александры Пахмутовой «Герои спорта», «До свиданья, Москва», «Трус не играет в хоккей». А вторая часть – лучшие хиты Queen, как видно из названия, с участием шведского рок-певца Магнуса Баглунда.

- Чем, по вашему мнению, оркестр "Русская филармония" отличается от других симфонических коллективов?

- Как-то в интервью у меня родилось четкое определение – мы – «фабрика хорошего настроения». Мы создаем праздник для зрителей. Это касается не только тех шоу, которые мы создаем. Важно, что весь наш репертуар выстроен так, что у зрителя возникают положительные эмоции. Те, кто устал после работы – могут отдохнуть и расслабиться, тот кто хочет повеселиться и «зажечь» - найдут это в наших поп и рок-проектах.
Нам также важно, чтобы выступление было красивым и с точки зрения визуального ряда, поэтому мы не только делаем шоу, используем видеооформление, приглашаем танцоров, но и в обычных концертах большое внимание уделяем костюмам, свету, сценографии, атмосфере.

- В этом году оркестру исполнилось 18 лет, практически "совершеннолетие". Можно ли сказать, что у вашего оркестра сложился собственный стиль? Какой он?

- Мне сложно определить именно стиль или жанр. Мы делаем революцию – преобразовываем и расширяем привычное представление о симфоническом оркестре. Нам важно донести до зрителя качественное звучание прекрасной музыки, в каком бы традиционном жанре она не была – классика, поп, рок, опера, эстрада.

Мы даем новую жизнь любой хорошей музыке. Можно сказать, что и многие «легкие» жанры тоже имеют свою «классику», например, песни Элвиса Пресли – классика поп-музыки, а Queen – классика рока. Как исполнители Рахманинова или Моцарта за многие годы снова и снова дают им свою интерпретацию, так и мы, исполняя шедевры классики или хиты ABBA, доносим до зрителя свое видение этих произведений.

- Вы стремитесь привлечь на концерты самую широкую аудиторию, в том числе и незнакомую с симфонической музыкой. Что вы можете порекомендовать такому начинающему слушателю?

- Конечно же, прийти на концерты оркестра «Русская филармония»! С нами очень хорошо начинать познание музыки, как таковой. И ребенку, и взрослому. Ведь неподготовленный слушатель может после первого посещения концерта никогда не вернуться к такой живой музыке. Мы даем зрителю доступную музыку, и после наших концертов человеку становится «по кайфу» слушать живое звучание. Мы говорим вообще о музыке, о широком ее понимании, в независимости от жанра. Именно с этим связано, что мы делаем и концерт Рахманинова, и шоу «Безумные танцы», и сопровождаем живым исполнением кинофильмы, и с Би-2 работаем.

Мы получаем очень много отзывов от зрителей, они пишут нам в соцсетях. Очень трогательно читать такие слова: «После ваших концертов хочется жить», «Мой сын подросток, которого с трудом затащили на ваш классический концерт, вынул наушники из ушей в первом отделении, с радостью остался на второе, и под конец прыгал и кричал «Браво!»

- Расскажите о самых ярких ваших впечатлениях от прошедшего сезона?

- Для меня – каждый концерт как ребенок, я всеми ими дорожу. Наверное, отмечу настоящее открытие этого сезона – мы пригласили в наш проект и впервые привезли в Россию роскошную певицу и артистку Белинду Дэвидс – исполнительницу песен Уитни Хьюстон. С ней мы сделали увлекательное красочное шоу «Хьюстон-Джексон» в Кремлевском дворце. Это важная концертная площадка и мы очень рады, что в прошедшем сезоне самостоятельно провели там несколько успешных концертов. Еще одно яркое впечатление – я реализовала свою мечту – мы воссоздали альбом «Barcelona» группы Queen в симфоническом звучании, сделали то, что когда-то планировал Фреди Меркьюри. Для целого поколения его музыка стала очень значимой, и мы возрождаем ее в новом исполнении.

- Как вы планируете провести лето? Будут ли у оркестра выступления или гастроли?

- В конце июня мы едем в Плес на Шаляпинский фестиваль, который будет посвящен итальянской опере. Среди солистов, с которыми там выступим - оперные звезды, например, Ильдар Абразаков и Аскар Абдразаков, а один из гостей – любимый российской публикой легендарный итальянский певец Робертино Лоретти, мы готовим для него специальную оркестровку.

После этого выступим в Сочи, и лишь потом отправимся на летний отдых. А уже ко Дню города - началу сентября готовим праздничные выступления на открытых площадках столицы.

А гастроли у нас планируются немного позже – осенью мы едем на север, а в начале 2019 впервые дадим концерты в Санкт-Петербурге - привезем наши крупные шоу в БКЗ.

- Чем вы планируете удивить публику в новом сезоне?

- Сезон будет насыщенным, о подробностях мы расскажем перед его открытием в сентябре. Конечно, будут шедевры классической музыки – «Штраус-Гала», «Времена года», концерты Рахманинова и др. Мы сделаем сольный концерт Белинды Дэвидс, несколько шоу хитов со шведскими и итальянскими солистами - Queen в Кремле, ABBA и Золотые хиты рока в Доме Музыки. Будут и премьеры – например, изящные романтичные оперные фрагменты в проекте «Мемуары Дон Жуана» в Большом зале Консерватории с участием драматических артистов. И наша новая находка – бразильский певец Даниэль Боавентура, красавец, обладатель бархатного баритона, с которым мы готовим программу самых романтичных песен XX века специально для женщин.

В заключение хотелось бы добавить: в наше время виртуальности, электроники и высоких скоростей жизни нужно делать праздник для души. Позвольте себе такую роскошь - послушайте живую музыку, испытайте настоящие чувства и эмоции. Обязательно нужно устраивать такие праздники-разгрузки, чтоб не превратиться в человеческую машину с оперативной памятью вместо души.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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