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Яркая звезда по имени Маке
20 июня 2018, 14:43 [«Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]
19 июня в выставочном зале «Red October» состоялось открытие персональной выставки выдающейся казахской художницы Марины Шариповой (творческий псевдоним МАКЕ). Выставку открыла Председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей ОП РФ Елена Васильевна Сутормина.
Необычна творческая биография МАКЕ. Она начала рисовать внезапно, когда заканчивала школу. Сделав иллюстрации к «Бесам» Достоевского, Марина поступила на оформительский факультет московского Полиграфического института, хотя конкурс был по 25 человек на место.
МАКЕ яркой звездой сверкнула на небосклоне мировой живописи. Казашка по национальности, родившаяся и творчески сформировавшаяся в Москве, она уехала в США, где её талант раскрылся в полной мере. В 1993 году в Америке с Мариной случилось несчастье: в возрасте 33 лет её жизнь трагически оборвалась.
Переплетение мусульманских и христианских мотивов, необычное сочетание форм и цветовых решений в полотнах МАКЕ сразу привлекли к художнице внимание американских ценителей искусства. В 2009 г. в Национальном Арт-клубе Нью-Йорка состоялась персональная выставка МАКЕ. Выставки её полотен прошли в Государственном музее искусств им. А. Кастеева в Алмате, в Государственном музее искусства народов Востока в Москве.
На Московском международном фестивале искусств «Традиции и современность», в котором участвовали восемьсот художников со всего мира, картина МАКЕ «Материнство» была награждена премией в области искусства «Вера» в номинации «За многомерность образа и смысла».
В церемонии торжественного открытия выставки приняли участие представители Республики Казахстан, законодательной и исполнительной власти России, видные общественные и культурные деятели: Леонид Слуцкий, Председатель Комитета Госдумы по международным делам, Председатель Правления Российского фонда мира, Даурен Дияров, Советник по культуре Посольства Казахстана в России, Николай Канавин, Председатель Правления Продюсерского центра ПроЛаб, член Правления Российского фонда мира, мама Марины Шариповой, Людмила Семёновна Шарипова и др.
Вот что сказала об этой выставке и работах МАКЕ в интервью обозревателю «АН» председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей ОП РФ Елена Васильевна Сутормина:
- Эту ретроспективную выставку мы сделали к 25-летию смерти Марины Шариповой, которая работала под псевдонимом МАКЕ. Для нас очень важна гуманитарная составляющая её работ. Трагична судьба этой художницы, но её яркие картины, наполненные разными культурными смыслами и аллегориями, красками и оттенками, выражают неудержимое стремление к жизни, настоящей любви, духовным и семейным ценностям. Что все мы так ценим в наше непростое время. Приходите на выставку МАКЕ, здесь есть, чем восхититься, что приобрести для души, во что влюбиться!
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