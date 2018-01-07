Назван лучший фильм 2017 года

Лучшим художественным фильмом прошедшего года стала картина «Леди Берд». Об этом объявило Национальное общество кинокритиков Соединенных Штатов.

Лента режиссера Греты Гервиг в промоматериалах названа «историей о первой любви и настоящей дружбе». Главной героиней фильма является американская старшеклассница, которая пытается сбежать из своего маленького городка в Нью-Йорк.

Национальное общество кинокритиков отдало «Леди Берд» четыре приза, пишет газета Los Angeles Times. Кроме того, картина вошла в лонг-лист премии «Оскар» и претендует на получение нескольких «Золотых глобусов».

Ранее специалисты составили список самых «кассовых» актеров 2017 года. Рейтинг возглавил Вин Дизель.