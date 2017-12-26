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//Культура 13+

Элина Мазур: «Я знаю, куда Виталина спрятала деньги!»

26 декабря 2017, 19:12 [«Аргументы Недели», Алексия Мелевская ]

Элина Мазур: «Я знаю, куда Виталина спрятала деньги!»

Громким скандалом закончилась «профессиональная дружба» между бывшей женой Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской и её экс-представителем Элиной Мазур. После активной защиты Виталины Мазур прекратила общение с работодателем. По официальной версии – из-за предательства Цымбалюк. По неофициальной – она нашла доказательства, похожие на мошеннические схемы, за что и была некоторое время назад жестоко избита. Мы встретились с Элиной Мазур и откровенно поговорили о миссии, для которой её нанимали в этой истории «мэтра и провинциалки». Почему Цымбалюк-Романовская пыталась избавиться от неё, какие «коррупционные схемы» использовались в театре Джигарханяна, а также куда спрятаны деньги и документы о противозаконных действиях, она призналась в эксклюзивном интервью «Аргументам неделi».



– Элина, давайте начнём с самого начала. Говорят, что с Виталиной вы знакомы много лет и даже помогали ей выстраивать мошеннические схемы. При каких обстоятельствах и когда вы познакомились с Цымбалюк-Романовской?

– Подобные слухи сегодня распускают намеренно. Не удивлюсь, если к этому окажутся причастны соратники Виталины или она сама. Ведь ей не хочется выходить из образа, который я для неё создала. А именно наивного, хрупкого ангела, который никогда не врёт и не хамит. Поэтому меня пытаются сделать ужасным Карабасом-Барабасом, который ей «кукловодил». Но это не так. Я всего лишь профессионально выполняла свою работу, на которую меня нанимали. Когда я увидела подлинную историю, а не то, в чём меня на протяжении нескольких месяцев убеждали, – я ушла. Поскольку это противоречит моим моральным устоям. Что же касается нашего знакомства, то в начале октября этого года нас познакомила с Виталиной заведующая литературной частью Театра Армена Джигарханяна корреспондент Наталья Корнеева.

С Корнеевой мы познакомились, когда обе занимались общественной деятельностью. Она знала, что я достаточно принципиальный человек и знакома с хорошими юристами и адвокатами. Она и попросила меня помочь её подруге Виталине. Я приехала в театр в сопровождении своей дочери, которая является кандидатом юридических наук. Ко мне бросилась девушка – очень бледная, заплаканная, запуганная, которая сказала, что бандиты украли её мужа. Дальше было полтора часа бессвязных разговоров, из которых я выяснила только одно – что бандиты против её воли и против воли её мужа увезли его из театра в физически плохом состоянии. Эти люди якобы требуют, чтобы Виталина отдала недвижимость, которой она располагает. А именно три квартиры – в Москве и Московской области. Взамен ей должны были вернуть мужа.
Услышав такую историю, я рекомендовала ей немедленно обратиться в полицию. А поскольку она сказала, что его увезли в состоянии диабетической комы, я принялась обзванивать больницы. Но на тот момент я ещё не приняла решение, что буду заниматься её вопросом и ей об этом сказала. Просто по-человечески стала ей помогать в поисках. Кстати, моя дочь была против моего с ней сотрудничества. После разговора с Виталиной она категорически отказалась представлять её интересы, поскольку она ей не поверила. Я же три дня пыталась вникнуть в ситуацию и понять, что происходит и где на самом деле Джигарханян. Но всё это время ситуация нагнеталась – Джигарханяна нет, окружение театральное, которое было вокруг Виталины, – все подтверждали её слова. Я изначально в её словах сомневалась. Но вокруг все говорили, что его увезли в очень плохом состоянии и, возможно, он уже погиб.

Армена Борисовича я обнаружила в 57-й горбольнице. После этого мы встретились в отделе полиции с Согомоняном, который, по словам Виталины, и был тем самым страшным бандитом, вымогающим у неё квартиры. На тот момент я уже знала, что квартиры куплены на Цымбалюк-Романовскую до брака и принадлежат ей. Поэтому его слова, адресованные мне, о том, что он требует возврата квартир, показались странными и подтверждали слова Виталины. Я сделала выводы, что существует некая группировка, которая использует против неё незаконные методы. Поэтому я приняла решение представлять её интересы. Я не была тогда включена в ситуацию, и для меня это выглядело как вымогательство у бедной девочки её квартир. Она выглядела ужасно: трясущиеся руки, слёзы бесконечные, обморочное состояние. Утверждала, что знает этих людей давно – они бандиты и на них чуть ли не трупы. Ситуация нагнеталась ежесекундно…

– А за какую работу вам платила Виталина? Что входило в ваши обязанности?

– Изначально я сформировала вокруг неё положительное мнение как об интеллигентной и трепетной музе, не давала отнять у неё её недвижимость, занималась бракоразводным процессом. А ещё Виталина ставила передо мной задачу, чтобы я освидетельствовала Джигарханяна как психически нездорового человека. Но я это делать отказалась. Кстати, позднее узнала, что до этой просьбы она уже пыталась на него повесить психическую неадекватность. Ему вызывали «скорую помощь» на приступ якобы его неадекватного поведения, то есть безумия.

– В эфире Андрея Малахова были показаны видео, на которых артист был, мягко говоря, не в лучшей форме… Когда вы впервые увидели эти кадры и для чего делалось это видео?

– Мне известно, что Виталина отдавала видео специалисту в области психиатрии. Врач сказал, что по видеосъемкам он видит лишь то, что Армена Борисовича Джигарханяна достаёт некий голос за кадром, похожий на Виталинин. То есть человека намеренно выводят из себя. Ситуация бытовая, но никак не выходящая за рамки адекватного поведения. Кто-то нарывается на скандал и в конечном итоге этот скандал получает. Семейная ссора, и более ничего. Увидев в эфире это видео, я заподозрила, что Виталина предоставила его, чтобы убедить общественность, что она столько времени ухаживала за человеком с тяжёлым характером и уже выжившим из ума.

– Мне абсолютно непонятна ситуация её столь стремительного увольнения с поста директора Театра Армена Джигарханяна. Как ей удалось уволиться без передачи дел?

– Когда я спросила у Виталины – почему она так напугана этими людьми, она мне сказала, что через театр производились обналичивающие операции, и показала документы, которые якобы ей достались «по наследству». Я предложила их сдать в налоговую. Позднее она мне призналась, что сдала их в архив департамента культуры. Её срочно вызвали в департамент и предложили уволиться. Я тогда не знала всех тонкостей –предложила ей отстаивать свои права. Но она сказала, что её всё устраивает, поскольку ей дали уйти без акта передачи дел по собственному желанию и пообещали предоставить работу. В общем, она была очень довольна таким решением департамента.

– Когда вы поняли, что вас втягивают в мошенническую схему, и решили уходить от Виталины?

– К сожалению, я это поняла лишь недавно. Я фанатично её защищала и даже была готова стать «куклой для битья» для прессы. Но ощущение того, что у меня не складываются какие-то пазлы, было постоянно. Внимательно начала изучать документы. А потом заметила, что вокруг меня стали формировать «спродюсированный» информационный фон того, что я якобы монстр. А Виталина при этом эту историю не развеивала, а, наоборот, многозначительно молчала. Потом, видимо, решив сменить тактику, пригласила другого представителя, при этом пустив в кулуарах слух, что это я не давала ей помириться с Джигарханяном, отдать ему недвижимость. Я считаю, это не просто предательство по трусости, но и подлость! Не удивлюсь тому, что она готовилась к этому «отжатию» квартир очень давно.

– А конкретнее…

– Подозреваю, в 2015 году, когда покупала эту недвижимость на деньги друзей Армена Борисовича. Насколько я понимаю, Армен Борисович был убежден, что является единоличным собственником нескольких объектов недвижимости и банковского счета. Мне кажется, что он поступил как порядочный человек, решив жениться на ней и оформив на неё завещание только потому, что не хотел, чтобы она (когда его не будет) осталась сироткой без московской квартиры. Но, видимо, ей этого показалось недостаточно.

– Говорили о том, что Виталина обнулила денежный счёт Джигарханяна. На ваш взгляд, она уже потратила все эти деньги?

– Несмотря на то что после развода Виталина стала позволять себе дорогие покупки и рестораны, путешествия и прочие атрибуты роскошной светской жизни, деньги она все не потратила. А благодаря мне даже значительно приумножила их. Я ведь думала, что она вся в долгах, кредитах, и нужно девочку спасать. Подозреваю, что деньги не потрачены и находятся в одной из банковских ячеек. Подробности расскажу в Следственном комитете, в который я намерена пойти в ближайшие дни.

– О вашем избиении ходит множество слухов. Говорили, что вы его сами себе «сфабриковали»…

– Сегодня обо мне много чего говорят… потому что это кому-то выгодно. (Загадочно улыбается.) Но в любом случае я написала официальное заявление в полицию, у меня было официальное медицинское освидетельствование о полученных травмах. Уверена, что это был акт устрашения. Потому что при нападении у меня не пропали ценные вещи и деньги. Забрали только доверенность от Цымбалюк-Романовской. Если бы у меня не забрали доверенность, я бы могла это списать на то, что это бытовое хамство на дороге сотрудников. Но знаете, что меня удивило? Когда Виталина узнала о том, что со мной произошло и что у меня больше нет доверенности, она сказала: «Ой, ладно. Ну и хорошо. У меня же теперь есть представитель». Возможно, она струсила попросить меня лично вернуть ей доверенность, поскольку хотела выглядеть в моих глазах мимимишной девочкой. Поэтому у меня доверенность отобрали. А из-за того, что я сопротивлялась, ещё и побили для устрашения. В общем, её реакция подтолкнула меня ещё раз всерьёз задуматься над ситуацией.

– То есть вы считаете, что вас «заказала» Виталина, а не ваш на тот момент оппонент Согомонян?

– На Согомоняна я не думаю. Дело в том, что я написала такое огромное количество заявлений на него, что он как раз тот человек, которому это вообще не выгодно. Что же касается Виталины, то я не хочу делать таких обвинений. Это всего лишь мои мысли вслух, и я могу на этот счёт ошибаться. Но после этого я прекратила с ней общение. Она проявила своё истинное лицо и по отношению ко мне… так отчаянно бившемуся за неё человеку. Но впредь для меня это хороший урок!..

– Недавно были обнаружены лекарственные препараты, которые несли угрозу для жизни Джигарханяну. На ваш взгляд, она действительно могла его подтравливать таблетками?

– Я уже ничему не удивлюсь. Посмотрим, что покажут отпечатки и какова будет доказательная база.

– А родители Цымбалюк-Романовской не понимают, что их дочь может вести нечестную игру?

– Думаю, что они ей свято верят. У них культ Виталины в семье. Живут исключительно ради неё. Там слепая любовь.

– Насколько я понимаю, вы больше не намерены принимать участие в этой «войнушке». Каковы ваши планы на будущее?

– Жить, как жила раньше. Эта ситуация особо никак не повлияла на мою жизнь. Буду, как и прежде, заниматься общественной деятельностью. К Виталине, кстати, у меня нет какой-то внутренней претензии. Она сама создала вокруг себя такую ситуацию, абсолютно точно понимая, что происходит. Меня на тот момент использовали втёмную… в качестве силы, которая благодаря своему характеру и активной жизненной позиции может быть настоящим тайфуном. Да, я всегда отчаянно бьюсь за то, во что верю!.. А в плетении её липкой паутины принимать участие не хочу. У меня достаточно долго было странное ощущение, что нестыковка какая-то в событиях, фактах. Оно меня постоянно преследовало, но я хотела верить человеку. Была поглощена своей глупостью. Если бы я очень хорошо подумала, то в моих действиях не было бы такого фанатизма, чтобы защищать Цымбалюк-Романовскую как последний оплот Родины. И я намного раньше разобралась бы в ситуации.

– Вы говорили, что Виталина заработала после развода приличную сумму денег… А помимо денег за эфиры к ней поступали предложения о работе?

– Когда я представляла её интересы, такие предложения были. Ко мне обращались, чтобы она выступила «свадебным генералом» в качестве сопродюсера проектов. Она на тот момент была популярна, находилась в имидже хрупкой, несчастной блондинки, которая осталась без мужа. Были желающие эксплуатировать этот имидж.

– У вас нет планов лично пообщаться с Джигарханяном и его представителем Согомоняном?

– Такие планы есть. Хочу исправить свою ошибку и лично извиниться перед Джигарханяном. В отношении с Согомоняном у нас возникло непонимание. И из-за этого было наломано очень много дров.

– Ваша травля в эфирах на Первом канале продолжается до сих пор. Вас там не обвинили разве что в людоедстве. Кто вас там «заказал»?

- Первый канал, думаю. Ситуация была такова – существовал конфликт между телеканалами – Первым и «Россия 1». Я достаточно бестактно отказала Первому каналу в интервью и прочих предложениях. Мне сначала предлагали, потом стали настаивать, потом требовать, а потом просто стали делать такие вещи. В ближайшее время я с адвокатом законным способом с этим делом разберусь. Считаю, что эта ситуация дискредитирует Первый канал, а не меня! Очень благодарна своей семье за понимание и поддержку во всей этой ситуации. А ещё хочу сказать, что люди в нашей стране совсем не пипл, который всё хавает. Большинство – думающие люди, и они могут отличить заказную чернуху и отказываются ей «кормиться»!.. После этих ужасных эфиров на Первом ко мне многократно подходили незнакомые люди в магазинах, на улицах и говорили слова поддержки. Так что жизнь продолжается!..

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//Криминал

Мать планировавшего взрыв в Казанском соборе полгода просила ФСБ спасти сына

Мать планировавшего взрыв в Казанском соборе полгода просила ФСБ спасти сына

Петербурженка Оксана Ефимова в марте обращалась на горячую линию ФСБ. Это произошло после того, как она обнаружила радикальные группы среди тех, на которые был подписан «ВКонтакте» ее сын Евгений.

//В мире

Развод по-турецки: назови жену сестрой - и ты свободен

Развод по-турецки: назови жену сестрой - и ты свободен

Муж, назвавший свою жену сестрой или матерью, считается разведенным с ней. Об этом говорится в фетве, опубликованной управлением по делам религии (диянет) Турции. Они могут вновь пожениться, если развод у них первый.

//Культура

Эксперты назвали самые популярные у россиян сериалы уходящего года

Эксперты назвали самые популярные у россиян сериалы уходящего года

Аналитики составили рейтинг самых любимых сериалов россиян. Согласно статистике, большинство граждан предпочитают детективные сериалы. Об этом говорят результаты исследования проекта «Кино Mail.Ru».

//Общество

Мероприятия фестиваля «Путешествие в Рождество» отменили из-за трагического ДТП

Мероприятия фестиваля «Путешествие в Рождество» отменили из-за трагического ДТП

Парад Снегурочек и другие уличные представления, запланированные сегодня в Москве, перенесли на 28 декабря из-за крупной аварии у станции метро «Славянский бульвар», в которой погибли люди.

//Новости Гнездо.ру

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//Культура

Элина Мазур: «Я знаю, куда Виталина спрятала деньги!»

Элина Мазур: «Я знаю, куда Виталина спрятала деньги!»

Громким скандалом закончилась «профессиональная дружба» между бывшей женой Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской и её экс-представителем Элиной Мазур. Мы встретились с Мазур и откровенно поговорили о миссии, для которой её нанимали.

//Культура

Нани Брегвадзе пожаловалась на мизерную пенсию

Нани Брегвадзе пожаловалась на мизерную пенсию

Народная артистка СССР Нани Брегвадзе, знаменитая исполнительница русского и цыганского романса, возродившая эти жанры на отечественной эстраде, вынуждена в 81 год работать.

//В мире

Раскрыты планы Киева провести сегрегацию и загнать жителей Донбасса в гетто

Раскрыты планы Киева провести сегрегацию и загнать жителей Донбасса в гетто

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О коллаборационизме». Эксперты предрекли, что в случае его одобрения в Донбассе будут сформированы гигантские гетто, в которые загонят сотни тысяч человек.

//Общество

Глава компании-организатора ТЭФИ Майя Кобахидзе скончалась в Москве

Глава компании-организатора ТЭФИ Майя Кобахидзе скончалась в Москве

Глава компании-организатора премии ТЭФИ Майя Кобахидзе скончалась в столице 26 декабря в возрасте 64 лет

//Общество

Синий снег напугал жителей Петербурга

Синий снег напугал жителей Петербурга

Жители Петроградского района Петербурга обнаружили в своих дворах снег с синим оттенком. На фотографии необычных сугробов в соцсетях обратил внимание департамент Росприроднадзора по Северо‐Западному федеральному округу.

//Общество

Новогодние ритуалы, которые принесут успех

Новогодние ритуалы, которые принесут успех

Конечно же в Новый год все строят планы на будущее, и конечно же все задаются вопросом, что можно и нужно делать в Новый год, а чего делать ни в коем случае нельзя. Алёна Полынь, парапсихолог, рассказала АН о новогодних ритуалах.

//Общество

Метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь

Метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь

Второй год подряд метро, МЦК, а также все ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта будут работать всю новогоднюю ночь. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе совещания по оперативным вопросам

//Общество

Марии Захаровой присвоен новый дипломатический ранг

Марии Захаровой присвоен новый дипломатический ранг

Глава российского государства Владимир Путин своим указом присвоил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

//Общество

Тысячи детей из многодетных семей Иркутска лишились бесплатного питания

Тысячи детей из многодетных семей Иркутска лишились бесплатного питания

В Иркутской области тысячи детей из многодетных семей лишились права на бесплатные обеды в школах. Раньше для этого требовалось лишь заявление родителей в отдел соцзащиты. Но летом региональный парламент изменил правила предоставления льготы.

//Культура

Композитор Владимир Шаинский скончался

Композитор Владимир Шаинский скончался

В возрасте 92 лет скончался народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, композитор Владимир Шаинский. Он широко известен в основном как автор многочисленных произведений для детей.

//Культура

СМИ: актриса Зинаида Кириенко сломала ногу во время корпоратива

СМИ: актриса Зинаида Кириенко сломала ногу во время корпоратива

С популярной советской и российской актрисой Зинаидой Кириенко произошел несчастный случай во время предновогоднего корпоратива в ресторане. Она думала, что у нее вывих, а на самом деле сломала ногу.

//Общество

Оклады военных в России будут увеличены

Оклады военных в России будут увеличены

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил постановление о повышении денежного довольствия военнослужащих с 1 января 2018 года. Соответствующая информация размещена на интернет-портале правовой информации.

//Общество

Голым посетителям пообещали бесплатную еду в кафе в Златоусте

Голым посетителям пообещали бесплатную еду в кафе в Златоусте

Управление ФАС по Челябинской области проверит рекламу заведения общественного питания в Златоусте, где посетителям, пришедшим голыми, обещали бесплатные завтраки, обеды и ужины для всей семьи.

//Общество

Опубликовано пророчество Мессинга о конфликте США и России в 2018 году

Опубликовано пророчество Мессинга о конфликте США и России в 2018 году

2018-й станет годом испытаний. Чтобы справиться с новыми вызовами, человечеству нужно будет измениться. Решающий вклад в этот процесс внесет Россия, говорится в предсказаниях, сделанных Вольфом Мессингом.

//Политика

Патрушев оценил потери США в случае корейской войны

Патрушев оценил потери США в случае корейской войны

В случае войны на Корейском полуострове погибнут десятки тысяч американских граждан, которые проживают в Южной Корее. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

//Общество

Переодетый в умершую мать москвич попытался взять кредит

Переодетый в умершую мать москвич попытался взять кредит

Житель Москвы обратился в кредитную организацию и предъявил паспорт на имя 65-летней женщины. Он попросил оформить карту с лимитом 75 тысяч рублей. При этом мужчина был одет в женское платье.

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