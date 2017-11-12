Опубликовано одно из последних интервью Михаила Задорнова

Опубликовано одно из последних интервью писателя-сатирика Михаила Задорнова. Кумир миллионов ответил на вопросы актрисы, телеведущей Ирины Безруковой. По рассказам Задорнова ставили спектакли. Он называл себя "уставшим романтиком".

Спектакль по любимым рассказам Михаила Задорнова о любви поставили в Губернском театре. Спектакль называется "Весна". Эти рассказы сатирик написал давно, когда еще работал инженером на кафедре Московского авиационного института (МАИ).

Михаил Задорнов знал, "как смеяться правильно".

Михаил Задорнов скончался 9 ноября после серьезного заболевания. Сегодня с сатириком прощаются в Москве. Похоронят его в Латвии. Это была его последняя воля.