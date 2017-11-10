Стала известна последняя воля Михаила Задорнова

Список того, что должно быть исполнено, знаменитый сатирик Михаил Задорнов составил незадолго до смерти. Он состоит из трех пунктов. Telegram-канал Mash приводит выдержки из завещания.

Михаил Задорнов указал, что желает быть похороненным не в России, а на территории Латвии, где покоятся тела его родителей и в одну могилу с отцом.

Задорнов просил материально поддержать и не дать закрыться русскоязычной библиотеке им. Николая Задорнова в Риге.

И третье желание - перевозить тело после смерти только наземным транспортом.