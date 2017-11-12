Прощание с Михаилом Задорновым состоится сегодня в Москве

В Москве сегодня, в воскресенье, 12 ноября, состоится прощание с известным писателем-сатириком Михаилом Задорновым. Задорнов скончался 9 ноября в возрасте 69 лет. Похоронят его в Латвии.

Прощание с Михаилом Николаевичем Задорновым начнется в 13:00 мск в ритуальном зале морга клинической больницы "Медси" на Пятницком шоссе в Москве.

Соболезнования родным и близким Михаила Задорнова выразили президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Михаил Задорнов умер от рака. Иосиф Кобзон рассказал, что его состояние было очень тяжелым. Опухоль распространилась на оба полушария мозга.

В эти дни Михаила Задорнова вспоминают известные артисты, писатели, коллеги, маевцы.

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