Перед показом «Матильды» красную ковровую дорожку в Мариинке закидали фекалиями

Накануне в Санкт-Петербурге состоялась официальная премьера самого скандального фильма последних лет - «Матильда». Она прошла в Мариинском театре, где когда-то танцевала главная героиня ленты Матильда Кшесинская.

Место охраняли усиленные наряды ОМОН, однако активистам удалось пробраться и забросать ковровую дорожку зловонным веществом в спичечных коробках. Впрочем, следы "биологической диверсии" удалось довольно быстро ликвидировать - гости в это время уже находились в зале, так что акция своей цели практически не достигла.

Незадолго до премьеры возле Мариинского театра прошло молитвенное стояние, в котором приняла участие небольшая группа православных активистов.

Ранее Наталья Поклонская опубликовала на своем YouTube-канале видеообращение к президенту России Ольги Куликовской-Романовой, родственницы последнего российского императора Николая II.