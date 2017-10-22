Родственница Николая II записала видеобращение к Путину по поводу «Матильды»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала на своем YouTube-канале видеообращение к президенту России Ольги Куликовской-Романовой, родственницы Николая II. Женщина попросила Владимира Путина не допустить выхода в широкий прокат фильма «Матильда».

Куликовская-Романова назвала картину Алексея Учителя «гнусной и безнравственной». Кроме того, родственница последнего российского императора выразила возмущение тем, что его в фильме играет Ларс Айдингер. По словам женщины, немецкий актер известен своими порнографическими ролями и поддержкой сатанистов.

Напомним, ранее подобное видеообращение, адресованное генпрокурору Юрию Чайке, записала сама Поклонская.