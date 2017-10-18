Дочь Михаила Кокшенова подтвердила, что актер в реанимации

​Дочь актера театра и кино, народного артиста Михаила Кокшенова Алевтина подтвердила, что ее отец госпитализирован и находится в реанимации. По словам Алевтины Михайловны, исследование подтвердило инсульт.

Дочь актера рассказала, что состояние Кокшенова стабильное, он в сознании, дышит сам. По данным РБК, Михаила Кокшенова доставили в реанимацию Первой градской больницы им. Пирогова после того, как у него случился приступ на улице. "Скорую помощь" актеру вызвали прохожие.

Напомним, Михаил Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах, где, как правило, выступал в комическом амплуа. Среди наиболее известных картин с его участием - «Не может быть!», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная».