Актера Михаила Кокшенова госпитализировали в реанимацию

Актер Михаил Кокшенов сегодня был госпитализирован в Москве. По предварительной информации, у 81-летнего артиста диагностирован инсульт.

Как сообщил Telegram-канал Mash, Кокшенова увезли в одно из столичных медицинских учреждений из дома. Скорую помощь актеру вызвала домработница. В настоящее время Кокшенов находится в реанимационном отделении.

Михаил Кокшенов - советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер. В 2002 году ему было присвоено звание Народного артиста Российской Федерации. Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах, где, как правило, выступал в комическом амплуа. Среди наиболее известных картин с его участием - «Не может быть!», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная».