Эвелина Бледанс заступилась за супругу Армена Джигарханяна

Эвелина Бледанс приняла участие в съемках программы "Прямой эфир", посвященной отношениям Армена Джигарханяна с его третьей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. У актрисы на данную ситуацию своё видение.

Бледанс вступилась за молодую жену Армена Джигарханяна сразу же после съемок передачи "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. В своем микроблоге звездная телеведущая высказала отношение к скандалу и открыто поддержала супругу Джигарханяна Виталину. Она отметила, что Цымбалюк-Романовская отдала лучшие годы своей жизни отдала мужчине на 44 года старше её, была и администратором, и сиделкой, и нянькой, пережила с ним тяжелые времена, а теперь он называет её предательницей.

Эвелина подчеркнула, что сама она не смогла бы жить с мужчиной, который был бы старше на 44 года.

Ранее СМИ сообщали, что Армен Джигарханян подал заявление в полицию на свою жену Виталину Цымбалюк-Романовскую, обвинив ее в том, что она пытается его убить ради денег.

Оксана Пушкина - подруга руководителя Московского драматического театра Армена Джигарханяна - рассказала, что происходит в семье режиссёра. Он подает на развод.