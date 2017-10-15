СМИ сообщают, что Джигарханян подал в полицию заявление на свою жену

Актер Армен Джигарханян подал заявление в полицию на свою жену Виталину Цымбалюк-Романовскую, обвинив ее в том, что она пытается его убить ради денег. На днях актер поругался со своей молодой женой.

Сообщается, что Джигарханян ушел из дома, обнаружен актер был в больнице, а в соцсетях появились заявления жены, что друзья увезли актера в больницу, когда у него возникло ухудшение состояния здоровья из-за диабета.

Джигарханян сообщил полиции, что Цимбалюк-Романовская мечтает лишить его жизни, и написал заявление, в котором просит провести проверку действий жены по отношению к нему, сообщает Telegram-канал Mash.

Ни Армен, ни Виталина пока что не выступили с заявлением о случившемся. Не исключено, что позже пара может опровергнуть информацию о происшедшем конфликте.