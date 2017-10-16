Оксана Пушкина рассказала о разводе Армена Джигарханяна с молодой женой

Телеведущая, депутат Госдумы 7-го созыва Оксана Пушкина - подруга руководителя Московского драматического театра Армена Джигарханяна - рассказала, что происходит в семье режиссёра. По словам Пушкиной, Армен Борисович готовится к разводу с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

В СМИ ранее появлялась противоречивая информация. Писали, что Джигарханян поссорился со своей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской, заявив, что она "желала убить его и завладеть имуществом", после чего уехал из дома и не вернулся. Он якобы жалуется в полицию. Позже появилась информация о том, что Джигарханян находится на лечении в больнице.

Оксана Пушкина рассказала, как всё есть на самом деле. "Никаких заявлений Армен Борисович не писал. Готовит документы на развод. Обратился к сотрудникам театра, в котором выразил недоверие директору и двум её замам, по юридическим и финансовым вопросам. А также просил не паниковать. Он скоро поправится и вернётся к работе! В полицию пишет она, причём полную ложь и бред", - написала Пушкина в Facebook.