Стали известны место и дата прощания с Дмитрием Марьяновым

Стала известна дата прощания с актером Дмитрием Марьяновым. Как сообщила агент актера Алевтина Кунгурова, церемония пройдет в Доме кино. Со временем и местом на кладбище еще не определились.

Церемония прощания предварительно запланирована на 18 октября.

Дмитрий Марьянов скончался в возрасте 47 лет в Подмосковье накануне, 15 октября. По предварительной версии, у актера оторвался тромб.

Представители министерства здравоохранения Московской области прокомментировали вызов "скорой помощи" актеру Дмитрирею Марьянову. СМИ писали, что "скорая" не приехала из-за загруженности.