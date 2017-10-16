Стали известны место и дата прощания с Дмитрием Марьяновым
16 октября 2017, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]
Стала известна дата прощания с актером Дмитрием Марьяновым. Как сообщила агент актера Алевтина Кунгурова, церемония пройдет в Доме кино. Со временем и местом на кладбище еще не определились.
Церемония прощания предварительно запланирована на 18 октября.
Дмитрий Марьянов скончался в возрасте 47 лет в Подмосковье накануне, 15 октября. По предварительной версии, у актера оторвался тромб.
Представители министерства здравоохранения Московской области прокомментировали вызов "скорой помощи" актеру Дмитрирею Марьянову. СМИ писали, что "скорая" не приехала из-за загруженности.