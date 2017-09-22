Алексей Учитель, режиссёр фильма "«Матильда", который ещё не вышел в прокат, но наделал много шума, обратился к жителям Навосибирска. В Новосибирске сегодня, 22 сентября, состоится предпремьерный показ картины.

Сам учитель в Сибирь поехать не смог, записал видеообращение. "Дорогие друзья! Я очень люблю ваш город Новосибирск. Мне кажется, там живут замечательные люди, которые, прежде всего, любят хорошее кино. Поэтому я рад, что второй всего лишь показ нашего фильма состоится именно в вашем городе", - говорится в обращении режиссёра Матильды, которое опубликовала на своей странице в Facebook начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Учитель надеется, что зрители получат удовольствие и положительные эмоции от просмотра фильма, а также узнают что-то новое из истории России.

По некоторым данным, на фильм Учителя в Новосибирске раскуплены все билеты.

Внучатая племянница легендарной балерины Матильды Кшесинской, о романе которой с императором Николаем II cнял фильм Учитель, произвела фурор в Большом театре в Москве.