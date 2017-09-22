Родственница Матильды Кшесинской поразила всех во время дебюта в Большом театре

Внучатая племянница легендарной балерины Матильды Кшесинской произвела фурор во время своего дебюта в Большом театре.

Элеонора Севенард вышла на историческую сцену в рамках постановки "Дон Кихот". Восемнадцатилетняя артистка опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram снимок, сделанный в памятный день. Поклонники юной балерины считают, что она невероятно талантлива и желают ей превосходной карьеры.

В общей сложности в текущем году труппа Большого театра пополнилась на 22 человека, которые были выбраны из большого количества учеников профильных заведений.