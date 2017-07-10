Премьеру «Нуреев» в Большом театре перенесли по личному распоряжению Мединского

Премьера балета «Нуреев» в постановке режиссера Кирилла Серебренникова перенесена по личному распоряжению министра культуры России Владимира Мединского.

Гендиректор Большого театра Владимир Урин сказал, что премьера этого балета состоится в мае 2018 года. О переносе «Нуреева» по распоряжению Мединского сообщил информированный источник ТАСС. По данным информатора, возмущение министра вызвало то, что спектакль выглядит как пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей.

Владимир Урин рассказал, что премьера «Нуреева» перенесена на несколько месяцев из-за того, что нет другого времени, это связано как с загруженностью артистов театра, так и с графиком хореографа-постановщика Юрия Посохова.

Урин, отметил, что «любая отмена» спектакля или балета — «это репутационные потери».

Урин добавил, что если все-таки Серебренников не сможет приехать из Мюнхена хотя бы на пару дней, то выпускать балет будет кто-то из его ассистентов.

"Аргументы недели" писали, что вместо объявленной ранее премьеры спектакля «Нуреев» 11, 12, 13 и 14 июля на Исторической сцене Большого театра будет показан другой балет.