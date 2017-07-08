Большой театр отложил премьеру балета в постановке Кирилла Серебренникова

Большой театр отложил премьеру балета «Нуреев» в постановке режиссера Кирилла Серебренникова. Премьеры балета на Исторической сцене ГАБТ были запланированы на 11—14 июля.

«Вместо объявленной ранее премьеры спектакля «Нуреев» 11, 12, 13 и 14 июля на Исторической сцене Большого театра будет показан балет «Дон Кихот». БИЛЕТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ», - размещено объявление на сайте ГАБТ.

Серебренников ранее ставил в Большом театре балет «Герой нашего времени». Он выступил режиссёром и сценографом балета «Нуреев», над постановкой с ним работали хореограф Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий.

Художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников проходит в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей. В мае в театре прошли обыски. По версии следствия, руководством автономной некоммерческой организации «7 студия» с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства - 200 млн рублей.