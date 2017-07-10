Премьеру балета «Нуреев» в постановке Серебренникова перенесли почти на год

Большой театр отложил премьеру балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова почти на год. Премьерный показ был запланирован на исторической сцене ГАБТ на 11—14 июля.

Теперь он переносится на 4−5 мая 2018 года, сообщил директор театра Владимир Урин.

По его словам, «любая отмена» спектакля или балета — «это репутационные потери». Но в случае с «Нуреевым» важно сделать качественный спектакль.

Ходили слухи, что постановку хочет приобрести олигарх Роман Абрамович, который присутствовал на прогоне, но Урин опроверг эти домыслы, заявив, что не было никакой речи о приобретении спектакля, к тому же он поставлен на государственные деньги.

Балет «Нуреев» рассказывает о всей жизни легендарного танцовщика, начиная с его детского возраста до самой смерти. Постановкой занимался художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, который выступил также в качестве автора либретто, режиссера и хореографа.



