В Петербурге в «Царском селе» отреставрировали три моста

В музее-заповеднике «Царское село» завершили реставрацию трех мостов — Большого Ламского и двух на прудах Озерки. Следующими в порядок приведут Малый Ламской мост и Ламской мост-плотину.

Большое количество объектов Александровского парка было разрушено в годы Великой Отечественной войны. Реставрацией объектов в музее-заповеднике вплотную занялись этим летом.

Сейчас мосты предстают перед посетителями парка в том виде, в котором из задумывали архитекторы, на исторических местах большого Ламского моста даже сохранено чугунное ограждение с подлинными клеймами завода Сан-Галли.

Для любителей Царского Села событие эпохальное – почти четверть века проход по мосту был закрыт. «Это было во многом политическое решение, - рассказывает директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова. – В 1993-м только-только закончилась реставрация этого памятника, как вдруг ночью шумная компания сбросила в пруд декоративное убранство моста: звенья балюстрады, шары. Так он и стоял искалеченным и закрытым как свидетельство вандализма». В общем, сердце музейщиков дрогнуло, и они взялись за реставрацию этого шедевра, созданного волей Екатерины II по образцу мостов-галерей в английских парках Стоу и Уилтон. А те, в свою очередь, были построены по проекту Андреа Палладио.

А над прудами Озерки вновь красуются два моста, построенные в 1780-1790-е годы для царскосельских парков по рисункам архитектора Джакомо Кваренги.

Помимо ремонта оставшихся переправ, администрация «Царского села» планирует реконструировать гору «Парнас», на вершине которой расположится площадка с видом на парк.

(По материалам Tzar.ru, Hjc, Росбалт.ру, pitetr.my)