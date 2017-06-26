В ночь с пятницы на субботу прошла самая музыкальная ночь в году – на сотне площадок в центре города выступили музыканты самых разных жанров. Сцены развернулись в барах, отелях, в парках и даже на крышах. Футбольный клуб «Урал» не мог не присоединиться к акции.

Игрок футбольной команды "Урал-2" Анатолий Тарасенко в пятницу, 23 июня, встал за диджейский пульт на площади Труда у памятника Татищеву и де Генину в рамках международного фестиваля Ural Music Night.

Футболист радовал своей музыкой гостей праздника около часа. Как рассказал сам Анатолий, заранее он не готовился и раньше никогда не стоял за диджейским пультом.

«Накануне вечером почитал, посмотрел в Интернете, как это работает и всё. В начале постоял, покрутил кнопки, разобрался, потом уже начал «ставить» музыку. Футболистом, конечно, быть тяжелее. Чтобы стать диджеем, нужно, как мне кажется, две недели. Чтобы хорошо играть в футбол, нужен талант, навыки, постоянные тренировки», – говорит футболист.

Сам Тарасенко любит танцевальную музыку, сегодня он тоже поставил несколько любимых треков, под которые посетители площадки активно танцевали.

«Безумно рад, что меня пригласили поучаствовать в таком крутом мероприятии. Футбол, музыка – это все воедино. Мы перед матчами всегда в раздевалке слушаем музыку, заряжаемся боевым настроением», – сказал Анатолий Тарасенко.

Это уже не первый раз, когда футболисты «Урала» играют DJ-сет. В декабре 2016 году Роман Павлюченко встал за вертушки в одном из баров Екатеринбурга, чтобы собрать деньги на благотворительность.