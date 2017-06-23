Джонни Депп пошутил про убийство президента Трампа

Джонни Депп пошутил про убийство Дональда Трампа. Актер, выступая перед публикой на музыкальном фестивале в Гластонбери в Великобритании, предположил, что появление тут президента США добром бы не кончилось.

Он также спросил зрителей, когда в последний раз актер убивал президента, передает ТАСС. "Я хотел бы внести ясность, что я не являюсь актером. Я лгу, чтобы зарабатывать на жизнь", - добавил Депп под смех публики.

Артисту задали вопрос о новом лидере США, на что он ответил, что Трампу нужна помощь.

Напомним, актер Джон Уилкс Бут в 1865 году во время спектакля убил Авраама Линкольна.

Кстати, Джонни Депп сыграл роль действующего президента США в комедийном фильме "Искусство заключать сделки".