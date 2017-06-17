Замечательная актриса Александра Захарова отмечает 55-летие

У одной из ведущих актрис Московского театра "Ленком", народной артистки России Александры Захаровой сегодня день рождения. Ей исполняется 55 лет. День рождения Александра Марковна встречает в кругу родных и друзей.

От пышных гуляний актриса решила отказаться.

Сегодня в репертуаре Александры Захаровой - восемь спектаклей, в их числе и самый новый - "День опричника" по романам Владимира Сорокина.

В фильмографии замечательной актрисы - картины "Заложница", "Серые волки", "Невеста из Парижа", "Падение", "Приговор", "Призрак дома моего" и многих других.

В своих интервью Александра Марковна настойчиво повторяет, что с самого детства мечтала быть только актрисой. Теперь успехи своей дочери признает даже очень требовательный отец. Он как-то признался: "Александра необычайно помогает теперь моей жизни в театре. Она стала хорошей актрисой…"