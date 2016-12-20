Концерт Дмитрия Хворостовского в Красноярске отменен

Концерт знаменитого оперного певца Дмитрия Хворостовского в Красноярске, запланированный на 22 декабря, было решено отменить.

Артист, по словам его продюсера, простудился и был экстренно госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга. Как сообщает телеканал «Енисей», ссылаясь на краевую филармонию, Хворостовский почувствовал себя плохо еще 14 декабря во время выступления в Москве, однако через четыре дня дал еще один концерт. Вероятно, это и спровоцировало осложнения.

Генеральный директор Красноярской краевой филармонии Юлия Кулакова передала красноярцам привет от певца и заявила, что выступление непременно состоится в феврале.