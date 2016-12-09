Хворостовский сообщил поклонникам плохие новости

Знаменитый российский певец Дмитрий Хворостовский сообщил своим поклонникам плохие новости.

Артист признался, что его болезнь прогрессирует, вследствие чего ему придется прервать свою оперную карьеру на неопределенный срок. Хворостовский, однако, отметил, что продолжит работать в студии и на концертах, поскольку пение - это его жизнь и он намерен и дальше радовать людей по всему миру.

Все свое свободное время певец посвятит лечению. На своей страничке в соцсети Дмитрий Хворостовский поблагодарил поклонников и коллег за поддержку.