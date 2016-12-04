Большой театр отменил дебют Хворостовского по причине болезни

Дебют Дмитрия Хворостовского в Большом театре официально отменен, но показ оперы Жжузеппе Верди «Дон Карлос» с участием всех заявленных исполнителей состоится в назначенное время – 7 и 10 декабря.

Певцу пришлось вернуться в Великобританию для дальнейшего лечения. О каком именно заболевании идет речь, представители Хворостовского не сообщают.

"Сделав МРТ сразу по приезду, врачи порекомендовали Дмитрию оставаться в Лондоне для дальнейшего лечения и отдыха. В связи с этим Дмитрий вынужден отказаться от дебютного участия в двух спектаклях в Большом театре", - говорится в сообщении на официальном сайте Хворостовского.

Напомним, в июне 2015 года у Хворостовского обнаружили опухоль головного мозга, после чего он отменил все запланированные на лето выступления и концерты. А в сентябре уже вновь вышел на сцену.