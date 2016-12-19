Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский называет спор между крымскими и голландскими музеями вокруг коллекции скифского золота случаем беспрецедентным, но вмешиваться в спор не намерен.

Российский министр культуры считает, что артефакты, о которых спорят музеи, должны принадлежать Крыму, где их нашли, изучили и где они хранились до 2014 года, пока их не выставили в Голландии, передает «Лента.ru».

Напомним, коллекция «Крым: Золото и секреты Черного моря» была вывезена в Голландию на выставку перед самым присоединением Крыма к России и сейчас на скифское золото претендует Украина. Часть коллекции голландский музей уже передал украинской стороне, и этот поступок раскритиковали в российском министерстве культуры.