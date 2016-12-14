Суд Амстердама постановил вернуть скифское золото Украине

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Водитель автобуса высадил школьника на мороз из-за отсутствия сдачи
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В Казахстане школьница попала в больницу из-за наказания на уроке физкультуры
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Юниорская сборная России по хоккею вышла в полуфинал Мирового кубка вызова
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Две дагестанские девушки сядут в тюрьму за принуждение подростка к интиму
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Задержан водитель, который сбил на пешеходном переходе в Москве двух девочек
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