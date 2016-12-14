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Суд Амстердама постановил вернуть скифское золото Украине

14 декабря 2016, 13:16 [ «АН-онлайн» ]

Суд Амстердама постановил вернуть скифское золото Украине
фото: pixabay.com

Окружной суд Амстердама сегодня в рамках заседания постановил, что скифское золото принадлежит Украине и его следует вернуть в Киев, а отнюдь не в музеи Крыма, где оно хранилось изначально.

Голландский суд должен был сказать свое слово о скифском золоте 14 декабря - так и случилось. Ранее Печерский районный суд Киева принял решение наложить на экспонаты арест, имущество было экстренно объявлено в международный розыск, сообщает сегодня агентство Reuters.

Напомним, коллекция в феврале 2014 года была вывезена из крымских музеев на выставку под названием "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердам. Это произошло еще до воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

 

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