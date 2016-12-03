Украина ищет через Интерпол скифское золото

Сама коллекция скифского золота никуда не пропадала. Она находится в Амстердаме, куда была доставлена на выставку из Крыма, который на тот момент был украинским. Киев завил свои права на золото.

Решением Печерского суда Украины коллекция скифского золота арестована. Соответствующее постановление направлено в Интерпол, передает «Лента.ру».

Ранее у Киева не получилось вернуть коллекцию через администрацию музея Амстердама, теперь Украина хочет сделать это через Международную полицию: если имущество арестовано, то его положено найти и вернуть пострадавшей стороне.

Поскольку пострадавшей стороной по факту является Республика Крым (коллекция была вывезена оттуда), то на золото справедливо претендуют четыре музея полуострова, которым и принадлежат артефакты. Киев же считает скифское золото своим национальным достоянием.