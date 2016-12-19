Знаменитый российский режиссер Никита Михалков в минувшую субботу решил наконец посетить "Ельцин-центр" в Екатеринбурге.

Деятель культуры заявил, что ранее высказывался слишком мягко о данной организации. Михалков, осмотревший "Ельцин-центр", отметил, что жалеет о том, что не побывал там раньше. Режиссер признался, что все оказалось еще хуже, чем он себе представлял, передает РИА "Новости" слова Никита Михалкова на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации.

Никита Михалков подчеркнул, что ему было крайне важно посетить "Ельцин-центр" и увидеть экспозицию своими глазами, чтобы составить собственное мнение.