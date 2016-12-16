В пятницу, 16 декабря, знаменитый российский режиссер Андрей Кончаловский жестко высказался о том, что его картина "Рай" сегодня попала в шорт-лист престижной американской премии "Оскар".

Режиссер высказался кратко, заявив, что "Оскар" бесконечно переоценен российскими и мировыми журналистами и кинолюбителями. Как сообщает ТАСС, Андрей Кончаловский подчеркнул, что остальное его совершенно не волнует. Он, однако не сказал, был бы счастлив, завоевав награду.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что фильм "Рай" был включен в шорт-лист премии "Оскар". Он будет соревноваться с другими картинами в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".