В шорт-лист престижной американской премии "Оскар" вошел фильм "Рай" российского режиссера Андрея Кончаловского.

Картина будет соревноваться с другими в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Как сообщается на официальном сайте киноакадемии, кроме работы Кончаловского за "Оскар" будут бороться еще восемь фильмов из Норвегии, Швеции, Дании, Германии, Ирана, Австралии, Канады и Швейцарии.

Напомним, "Рай" в этом году участвовал в основной конкурсной программе 73-го Венецианского кинофестиваля. Именно в рамках мероприятия 8 сентября состоялась премьера картины.