Российский кинорежиссер Андрей Кончаловский удостоен «Серебряного льва» на 73-го Венецианского кинофестиваля за фильм «Рай». Об этом 10 сентября объявило международное жюри во главе с режиссером Сэмом Мендесом.

Андрей Кончаловский выразил благодарность исполнительнице главной роли в фильме и своей жене Юлии Высоцкой, передает радио «Эхо». Фильм «Рай» снят про людей, судьбы которых переплелись в годы второй мировой войны: русская эмигрантка Ольга (ее играет Юлия Высоцкая), аристократка, участница французского Сопротивления, француз-коллаборационист Жюль и немец Хельмут, высокопоставленный офицер СС.

У Кончаловского уже есть «Серебряный лев» Венецианского фестиваля 2014 года за режиссуру фильма «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына».