В воскресенье, 27 ноября, завершается Аргентинский кинофестиваль в городе Мар-дель-Плата. На конкурсе было представлено 400 картин со всего мира. Российская картина "Рай" получила приз «Серебряный Астор».

Премия «Серебряный Астор» присуждается за лучший сценарий к фильму, передает ТАСС.

Награду получил российский кинорежиссер Андрей Кончаловский.

"Серебряного Астора" удостоился и румынский режиссер Раду Жуде за ленту "Истерзанные сердца" (Scarred Hearts). А приз зрительских симпатий заработала картина бразильца Клебера Мендонса Фильо "Водолей" (Aquarius).

Фильм «Рай» рассказывает о судьбе русской эмигрантки Ольги, которая попала в немецкий концлагерь. Главную героиню сыграла супруга Кончаловского Юлия Высоцкая, и ее работа уже отмечена высокими премиями на российских кинофестивалях.