Любители искусства снова устроили гигантскую очередь у Третьяковской галереи

Любители искусства вновь выстроились в гигантскую очередь у Третьяковской галереи.

На этот раз москвичи и гости столицы стоят за именными билетами на выставку "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана". Как сообщает сегодня радиостанция «Говорит Москва», в четверг, 15 декабря, в кассы поступили билеты на период с 31 декабря текущего года по 15 января будущего года.

Уточняется, что с сегодняшнего дня увидеть экспозицию можно исключительно при помощи заранее приобретенных билетов, на которых напечатаны имена и фамилии посетителей. Данная мера введена для того, чтобы лишить работы спекулянтов.