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//Культура

Теперь в Третьяковке билеты будут именными

23 ноября 2016, 14:36 [ «АН-онлайн» ]

Теперь в Третьяковке билеты будут именными
фото: globallookpress.com

Руководство Третьяковской галереи приняло решение ввести именные билеты.

Данная мера будет действовать для выставки "Шедевры пинакотеки Ватикана" из-за вероятности появления огромного количества спекулянтов, сообщает сегодня "Газета.Ru". Уточняется, что мероприятие в Третьяковке можно будет посетить с 25 ноября по 19 февраля, а именные билеты будут введены с 1 января будущего года.

Напомним, на долгожданной выставке можно будет своими глазами увидеть около сорока работ великих Рафаэля Санти, Паоло Веронезе, Микеланджело Меризи да Караваджо, а также Пьетро Перуджино.

 

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