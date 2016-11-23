Теперь в Третьяковке билеты будут именными

Руководство Третьяковской галереи приняло решение ввести именные билеты.

Данная мера будет действовать для выставки "Шедевры пинакотеки Ватикана" из-за вероятности появления огромного количества спекулянтов, сообщает сегодня "Газета.Ru". Уточняется, что мероприятие в Третьяковке можно будет посетить с 25 ноября по 19 февраля, а именные билеты будут введены с 1 января будущего года.

Напомним, на долгожданной выставке можно будет своими глазами увидеть около сорока работ великих Рафаэля Санти, Паоло Веронезе, Микеланджело Меризи да Караваджо, а также Пьетро Перуджино.