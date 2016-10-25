В Третьяковку вновь привезут шедевры

В скором времени в Третьяковской галерее в Москве откроется выставка шедевров Пинакотеки Ватикана.

В экспозиции будут представлены более 40 работ Рафаэля Санти, Паоло Веронезе, Микеланджело Меризи да Караваджо, а также Пьетро Перуджино. Как уточняет РИА "Новости", выставка откроется в Третьяковке уже 25 ноября текущего года. Директор галереи Зельфира Трегулова отметила, что согласие музея Ватикана предоставить шедевры для выставки - это уникальный случай.

Уточняется, что русские кураторы приняли весьма значительную роль в формировании состава экспозиции и ее концепции в целом.