Боб Дилан отказался участвовать во встрече нобелевских лауреатов с Обамой

Легендарный американский музыкант Боб Дилан, которому в этом году присудили Нобелевскую премию по литературе, сегодня отказался от встречи с президентом США Бараком Обамой в Белом доме.

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнст отметил, что все фанаты Боба Дилана "могут расслабиться", поскольку музыкант не пожелал появиться на мероприятии, в ходе которого американский лидер Барак Обама пообщается с нобелевскими лауреатами 2016 года.

Как сообщает РИА "Новости", Дилан никак не стал объяснять свое отсутствие. Уточняется, что ранее Дилан уже встречался с Обамой и политик остался доволен их беседой.