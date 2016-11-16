Боб Дилан не приедет за Нобелевской премией

Легендарный американский исполнитель Боб Дилан, которому в октябре этого года была присуждена премия по литературе, не приедет на церемонию ее вручения, которая дожна состояться в декабре текущего года.

Интересно, что в течение нескольких недель после объявления о присуждении премии, певец никак не комментировал это событие и не выходил на связь с представителями Шведской академии, что было воспринято некоторыми из них как проявление неуважения. Теперь же стало известно, что Дилан не посетит церемонию награждения. В письме, полученном членами академии, указано, что певец не сможет приехать из-за сильной занятости. Тем не менее он отмечает, что невероятно польщен наградой и сожалеет, что обстоятельства не позволяют ему получить ее лично.

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