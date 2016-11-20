Взрослый и семейный бизнесмен Кристофер Робин, давний друг Винни Пуха, станет главным героем нового фильма Марка Фостера, создателя таких картин как «Война миров Z», «Бал монстров» и «Квант милосердия».

Сюжет будущего фильма повторяет некоторые голливудские о возвращении людей в детство и сказку. Из-за погруженности Кристофера Робина с головой в работу даёт трещины его семья, а тут внезапно становится необходима помощь Винни Пуху, который ищет новых друзей. И у главного героя не остаётся выбора, как пожертвовать делами ради помощи другу детства, иначе рискует потерять всё.

В 2004 году Фостер уже снимал подобный фильм «Волшебная страна» об истории писателя Джеймса Барри, создателя Питера Пэна.

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