Первый спин-офф «Звёздных войн» попытается удивить зрителей новым персонажем. На «тёмной стороне» в фильме «Изгой-один. Звездные войны: Истории» появится двойник R2-D2 – легендарного и симпатичного дроида-астромеханика, но под именем C2-B5.

Как и полагается суровым имперским силам, робот будет чёрного цвета. Насколько важна будет роль нового персонажа и встретится ли он со светлым собратом, создатели «Изгоя» не сообщают. Есть информация, будто «злому» роботу периодически стирают память, чтобы не вздумал своевольничать.

Фильм выйдет в прокат в декабре, открывая целую трилогию спин-оффа. Он должен будет добавить некоторые пояснения к событиям третьей и четвёртой частей киноэпопеи. В частности, подробности похищения чертежей «Звезды смерти». В числе исполнителей главных ролей Диего Луна, Фелисити Джонс, Форест Уитакер и Мадс Миккельсен. Серии будут выходить между «официальными» сиквелами вроде прошлогоднего, получившего изрядную массу критики из-за вторичного и слабого сценария. Впрочем, и двойник любимого поклонниками киноэпопеи R2-D2 – тоже не самое оригинальное решение.

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