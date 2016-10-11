Во вторник, 11 октября, в театре "Современник" на Чистопрудном бульваре проходит церемония прощания с народной артисткой РСФСР Людмилой Ивановой, которая ушла из жизни 7 октября.

Гроб с актрисой, которой было 83 года, установлен в самом центре сцены, рядом с ним стоит фотография Людмилы Ивановой, венки от близких, друзей и коллег, а также от российского премьер-министра Дмитрия Медведева, департамента культуры Москвы и Союза кинематографистов РФ. Как сообщает ТАСС, соболезнования принимает сын артистки Иван Миляев, который отметил, что за несколько дней ему написали и позвонили даже те люди, которые лично не были знакомы с Ивановой.

Напомним, одной из самых запоминающихся ролей актрисы стала роль Шуры из "Служебного романа". Позже Людмила Иванова основала музыкальный театр "Экспромт" и руководила им.

Напомним, Иванова скончалась в московской Горбольнице №13, куда ее привезли 29 сентября. В последние годы у артистки были серьезные проблемы с ногами - ей даже грозила их ампутация.

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